Bak-Heang Ung neue Chefin bei Digicomp

Nach 13 Jahren als CEO übergibt Inhaber Peter Kupper per 1.1.2017 die operative Führung der Digicomp an Bak-Heang Ung und konzentriert sich auf die strategische Arbeit als VR-Präsident. Seit 2006 bei der Digicomp und seit 2011 Mitglied der Geschäftsleitung, garantiert Baki Ung Kontinuität in Strategie, Qualität und Kundenbetreuung.

«Peter Kupper übergibt mir eine kerngesunde, strategisch hervorragend positionierte Digicomp. Das sah im Jahr 2003 nach dem Crash der Internetblase noch ganz anders aus. Er hat es als Pionier verstanden, unsere Weiterbildungslösungen auf die Bedürfnisse von Unternehmen auszurichten», lobt die diplomierte Betriebsökonomin Bak-Heang Ung die visionäre Geschäftsführung von Peter Kupper. «Für das in mich gesetzte Vertrauen bedanke ich mich ganz herzlich.»

Bak-Heang Ung übernimmt als CEO den Vorsitz der Geschäftsleitung der Digicomp Gruppe; dazu gehören die Digicomp Academy AG, die Westschweizer Tochter Digicomp Academy Suisse Romande SA sowie die Mitte August 2016 übernommene Somexcloud GmbH. Mit in der Geschäftsleitung wird Danko Petrovic als CIO die Digitalisierung der Digicomp Gruppe und deren Kunden-Lösungen vorantreiben.

Die grössten Herausforderungen für sein Team sieht Peter Kupper in der Digitalisierung der Lernangebote: «Wir sind daran, den passenden Mix aus digitalen Lerninhalten, Vertiefungsseminaren und Expertenaustausch so zu gestalten, dass alle Lerntypen und Lernanforderungen adressiert werden können. Mit unserer Gesamtlösung für betriebliche Weiterbildung bringen wir das Wissen unserer Experten geografisch wie zeitlich nah an den Arbeitsplatz unserer Teilnehmer.»

Peter Kupper bleibt Verwaltungsratspräsident der Digicomp Gruppe. Er freut sich: «Mit Bak-Heang Ung hat Digicomp eine charismatische, gut vernetzte Persönlichkeit an der Spitze, die das Lern-Business kennt wie kaum eine andere. Sie wird als neue CEO in der herausfordernden Zeit der Digitalisierung die richtigen Impulse für eine erfolgreiche Zukunft der Digicomp setzen.»