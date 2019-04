Axis Communications kündigt die siebte Generation seines eigenen ARTPEC-Chips im Bereich Netzwerkvideo an. Der Chip unterstützt dabei eine Reihe neuer Funktionen von Axis-Netzwerk-Kameras.

Zu diesen Funktionen gehören unter anderem eine noch bessere Bildqualität, erweiterte Sicherheitsfunktionen, eine leistungsstärkere Komprimierung und die Möglichkeit zusätzlicher Analysen. Zudem hat er auch positive Auswirkungen auf die Cybersicherheit. In Zukunft wird der neue Chip in den meisten der Netzwerk-Videoprodukte von Axis Verwendung finden. Eine der ersten Kameras ist die Axis P1375, die im April 2019 auf der ISC West in Las Vegas vorgestellt wurde.

„Aufgrund der aktuellen Marktsituation glauben wir, dass Axis als einer von nur wenigen Herstellern eines eigenen System-on-Chips einen starken Wettbewerbsvorteil hat“, erklärt Johan Paulsson, Chief Technology Officer. „Wir haben die volle Kontrolle über jeden einzelnen Transistor, was vor allem im Hinblick auf die Cybersicherheit ungemein wichtig ist. Außerdem ist der Chip keine einfache Standardlösung, sondern zu 100 Prozent für hochwertige Axis Netzwerk-Videolösungen konzipiert.“

Verbesserte Bildqualität

Dank einer komplett neu gestalteten Bildverarbeitungstechnologie verbessert der Chip die Bildqualität bei schwierigen Lichtverhältnissen. So liefert beispielsweise der Lightfinder 2.0 kraftvolle Farben und scharfe Bilder bewegter Objekte, selbst in den dunkelsten Bereichen. Eine erhöhte Lichtempfindlichkeit erweitert auch die Belichtungsreichweite von Axis-Kameras mit IR deutlich.

Erweiterte Sicherheitsfunktionen und leistungsstarke Kompression

ARTPEC-7 unterstützt zahlreiche erweiterte Sicherheitsfunktionen von Axis-Kameras. Den Anwendern wird es zudem ermöglicht zwischen H.264- und H.265-Videokodierung zu wählen, je nachdem, was am besten zu System- und Sicherheitsanforderungen passt. Beide Kodierungsstandards in Kombination mit der Axis-Zipstream-Technologie erfordern eine geringere Bandbreite und Speicherplatz, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Darüber hinaus können die Benutzer die Wahl des Codecs jederzeit flexibel auswählen, wenn sich Anforderungen ändern sollten.

Breites Repertoire an Analysemöglichkeiten

Der Chip ermöglicht es, Objekte in Echtzeit verlässlich zu erkennen. Dadurch können leistungsstarke Analysen durchgeführt und automatisch Personen, Gesichter und Objekte erkannt und unterschieden werden.