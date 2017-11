Auszeichnung als «Beste Online Präsenz 2017» für Kantonsspital Luzern

Das Kantonsspital Luzern (LUKS) hat den KlinikAward in der Kategorie «Beste Online Präsenz 2017» gewonnen. Damit hat es sich gegen Konkurrenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgesetzt. Der neue digitale Auftritt des LUKS wurde von Unic konzipiert.

LUKS.CH gewinnt den KlinikAward in der Kategorie “Beste Online Präsenz” für die neue Website mit besonderer Usability! Mit dem KlinikAward werden hervorragende Leistungen im Bereich Klinikmarketing des deutschsprachigen Raums ausgezeichnet. Der «Oscar der Krankenhausbranche» wurde am 11. Oktober in Berlin verliehen. Der KlinikAward wird alle zwei Jahre vergeben – dieses Jahr zum zehnten Mal. In der Jury entscheiden Experten aus Klinik-, Verbands- und Marketing-Management.

Neuer Online-Auftritt des Luzerner Kantonspitals

Als Zentrumsspital sichert das Luzerner Kantonsspital (LUKS) wohnortsnah die umfassende medizinische Versorgung für die Zentralschweizer Bevölkerung. Die Inhalte und der Zugang darauf sowie das visuelle Erscheinungsbild der neuen Online-Präsenz wurden von Unic von Grund auf überarbeitet. Die Bedürfnisse der Website-Besucher des LUKS standen dabei Pate. Karin Pfister, Leiterin Marketing des LUKS sagt: “Wir sind begeistert und haben richtig Freude an unserem neuen Auftritt im Web. Die vielen positiven Feedbacks der verschiedenen Stakeholder bekräftigten uns darin, mit den Experten von Unic den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.”

Konzeption, Design und Frontendentwicklung stammt von Unic. Die Backend-Entwicklung erfolgte durch Amazeelabs.

Link zur Referenz von Unic: https://www.unic.com/de/referenzen/luks