Atos Consulting Schweiz

Atos Consulting ist zuständig für Management- und IT-Beratung innerhalb der Atos SE (Societas Europaea) und zählt über 2‘500 Mitarbeitende weltweit. Atos ist ein führender Anbieter im Bereich Digital Business mit einem Pro-forma-Jahresumsatz von rund 12 Milliarden Euro und circa 100‘000 Mitarbeitern in 72 Ländern. Das für Management- und IT-Beratung zuständige Tochterunternehmen Atos Consulting ist in den verschiedensten Märkten stark verankert und fungiert als Partner für Unternehmen, die wirksame und effektive Lösungen in den Bereichen Effizienz, Organisation und Prozesse und Controlling benötigen. Atos Consulting beschäftigt in der Schweiz 300 Mitarbeitende und ist mit Niederlassungen an den Standorten Nyon, Zürich und Basel präsent

Weitere Informationen unter ch.atosconsulting.com