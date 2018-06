Andreas Berger neuer Verkaufsleiter bei der uniQconsulting ag

Die uniQconsulting ag holt den ehemaligen Verkaufsleiter der Bechtle Schweiz AG, Andreas Berger, als neuen Leiter Verkauf und Marketing nach Bassersdorf. Die Geschäftsleitung ist erfreut, im Rahmen der langfristigen Unternehmensplanung, für diese Führungsposition einen talentierten und erfahrenen Fachmann gewonnen zu haben.

Andreas Berger übernimmt damit die Position vom bisherigen Leiter Verkauf & Marketing, Marcel Cadisch, welcher eine proaktive Übergabe initiiert hat. Marcel Cadisch wird weiterhin bei der uniQconsulting tätig sein und den Verkaufsleiter in seinem Amt unterstützen. Sein Ziel war es, eine langfristige Nachfolgeregelung infolge der nahenden Pensionierung in vier Jahren zu finden. Vor seiner Berufung war Andreas Berger 18 Jahre bei Bechtle Schweiz tätig, wovon er 14 Jahre als Verkaufsleiter amtete. Die Grundlagen dafür hat er sich bei Digital Equipment Corporation (DEC) geholt, wo er in 10 Jahren Erfahrungen als System Engineer und später als Presales sammeln konnte.

Die uniQconsulting ag, welche zu 100% der Netcloud AG angehört, wird auch in Zukunft unabhängig auf dem Markt auftreten. Ziel ist es, die Marktanteile in den Kernkompetenzen VDI, Datacenter Infrastrukturen und Managed Services weiter auszubauen.

