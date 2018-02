Alaris gewinnt den renommierten 2018 Scanner Line of the Year Award

Buyers Lab (BLI), das weltweit führende, unabhängige Testinstitut von Document Imaging-Produkten, hat bekannt gegeben, dass Kodak Alaris mit dem BLI 2018 Scanner Line of the Year Award geehrt wurde. Das Unternehmen hat diesen Preis zum dritten Mal in Folge und zum vierten Mal insgesamt erhalten. BLI-Analysten verleihen die begehrte „Line of the Year“-Ehrung einmal jährlich dem Anbieter, dessen Produktlinie insgesamt am besten abschneidet. Dabei werden Modelle jeder Kategorie einem zweimonatigen Labortest unterzogen.

„BLI-Tests und -Analysen haben ergeben, dass Alaris eine Scannerlinie voller intelligenter, automatisierter Funktionen abliefert. Sie unterstützen Unternehmen bei der Optimierung der Integration von Informationen aus Papierdokumenten in ihre geschäftskritischen Arbeitsabläufe“, sagt Jamie Bsales, Direktor für Lösungen im Bereich der Arbeitsabläufe bei Keypoint Intelligence – Buyers Lab. „Diese Tatsache und die laborgeprüfte Zuverlässigkeit der Alaris-Scanner haben den renommierten Scanner Line of the Year Award des globalen Lösungsanbieters BLI zum dritten Mal in Folge und insgesamt zum vierten Mal verdient.“

Um den Preisträger für den Scanner Line of the Year Award-zu bestimmen, werden aktuelle Scanner aus den verschiedenen Kategorien im BLI-Labor getestet. Hier betrachten die Analysten sowohl das allgemeine Rating, welches ein Scanner nach den Tests erhalten hat, als auch die Ratings in Schlüsselkategorien, wie Zuverlässigkeit, Produktivität, Medienhandhabung, Bildqualität, Einfachheit der Einrichtung, Treiber/Betriebsmittel, OCR-Leistung und Wert.

„Alaris setzt auch weiterhin den Massstab, was Scanner im Zeitalter der digitalen Transformation auszeichnet“, sagte Lee Davis, Herausgeber der Scanner-/Software-Beurteilung für Keypoint Intelligence – Buyers Lab. “Das aktuelle Portfolio—von 20-ppm-Desktop-Scannern bis hin zu 210-ppm-Hochleistungs-Produktionseinheiten für hohe Volumen—spricht die wachsende Nachfrage an intelligenten, vernetzten Erfassungslösungen an. Die Möglichkeiten für Angebotspakete mit der Integration von Software von Drittanbietern sind enorm. Das steigert die Effizienz bei Applikationen zum Beispiel für die Rechnungsverarbeitung oder das Kunden-Onboarding.

Drei weitere Auszeichnungen

Zusätzlich zum Line of the Year Award wurde Alaris mit drei weiteren Awards ausgezeichnet. Die Alaris S2000-Serie wurde von den BLI-Analysten mit dem Winter 2018 Pick Award in der Kategorie „Outstanding Departmental Scanner“ geehrt, der Kodak i3300 Scanner gewann einen Pick Award in der Kategorie „Outstanding Light Production Scanner“ und das Alaris Flachbettzubehör für Reisepässe wurde mit einem „Outstanding Achievement in Innovation Award“ prämiert. „Dies macht Alaris bei weitem zum meist ausgezeichneten Scannerhersteller in der 60-jährigen Geschichte von BLI“, bemerkte Bsales, „mit 29 Pick- und Outstanding Achievement-Awards auf ihrem Konto, nebst den vier „Line of the Year“-Ehrungen.“

