Adobe hat Christoph Kull zum Vice President & Managing Director Central Europe ernannt. In dieser Position verantwortet Kull die strategische und operative Geschäftsleitung von Adobe in der gesamten DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) sowie in Osteuropa.

Christoph Kull verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Unternehmenssoftware-Branche. Vor seinem Wechsel zu Adobe war Kull beim Finanz- und HR-Cloud-Softwareanbieter Workday tätig, wo er als Regional Vice President die Geschäfts- und Vertriebsaktivitäten des Unternehmens im gesamten DACH-Markt verantwortete. Zuvor arbeitete Kull 15 Jahre bei SAP, in den letzten zwei Jahren als Vice President for Database & Technology für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

«In einer Zeit, in der die Content-Produktion und der Konsum von digitalen Inhalten ungebremst zunehmen, müssen Marken aussergewöhnliche Kundenerlebnisse bereitstellen. Adobe hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen bestmöglich dabei zu unterstützen und die Welt durch digitale Erlebnisse zu verändern. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren Teams in ganz Europa, um unseren Kunden die besten Design-Tools und branchenführenden Lösungen für digitale Erlebnisse anzubieten», so Christoph Kull.

Adobe ist ein Anbieter von Creative, Digital Document und Customer Experience Management Lösungen. Mit ihnen unterstützt Adobe seine Kunden vom einzelnen Kreativprofi bis hin zu Grossunternehmen. Das Unternehmen ist in Mitteleuropa mit Niederlassungen in München, Hamburg, Zürich, Basel und Bukarest stark vertreten und arbeitet mit Marken wie BMW, Lufthansa, Mercedes Benz, Otto Group, Norddeutscher Rundfunk, Vorwerk und Swisscom zusammen.

Im Geschäftsjahr 2018 verzeichnete Adobe einen weltweiten Rekordumsatz von 9,03 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Anfang 2018 schloss Adobe die Übernahme von Magento, einer marktführenden Handelsplattform, und Marketo, einem führenden Anbieter von Engagement-Marketing-Software und -Lösungen, ab. Adobe bietet damit ein führendes Lösungsangebot für die Bereitstellung transformativer Kundenerlebnisse in allen Branchen und Unternehmen jeder Grösse.

Adobe veranstaltet vom 15. bis 16. Mai 2019 den EMEA Summit in London, eine jährliche Konferenz zum Thema digitale Kundenerlebnisse. Tausende von Teilnehmern kommen hier zusammen, um von Branchenexperten und digitalen Pionieren zu lernen. Mehr zum Adobe EMEA Summit gibt es hier.