AdNovum baut Geschäftsleitung aus und stärkt NEVIS

Stephan Schweizer, Head of NEVIS, wird per 1. Juni 2017 als Chief Product Officer NEVIS Mitglied der Geschäftsleitung von AdNovum. Er übernimmt damit die Verantwortung für den weiteren strategischen Ausbau des Produktgeschäfts mit den Produkten der NEVIS Security Suite.

AdNovum CEO Chris Tanner: «In den letzten Jahren hat NEVIS unter der strategischen Leitung unseres CTOs Tom Sprenger in allen Zielmärkten neue Kunden gewonnen. Parallel dazu wurde die Produktinnovation vorangetrieben und neue Features eingeführt, die im In- und Ausland erfolgreich sind. Die Ernennung von Stephan Schweizer zum Chief Product Officer NEVIS zeigt die wachsende Bedeutung von NEVIS im Gesamtangebot von AdNovum.»

Stephan Schweizer zu seiner neuen Position: «Ich freue mich darauf, in meiner neuen Rolle den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen und das Produktgeschäft mit NEVIS weiter voranzutreiben. Ganz zuoberst auf der Agenda stehen für mich aktuell die Einführung weiterer Produkt-Innovationen und neuer Services wie E-Learning und NEVIS User Group für bestehende Kunden sowie der Ausbau des Partner-Ökosystems und der Vertriebskanäle. Ein weiterer Fokus ist die Stärkung interner Prozesse und die nahtlose Integration mit unseren Angeboten in den Bereichen IAM Consulting und Application Management.»

80 Prozent aller E-Banking-Transaktionen in der Schweiz und weltweiter Einsatz

Initial für den Einsatz im E-Banking konzipiert, schützt NEVIS seit über 20 Jahren Portale von Banken, Versicherungen und Behörden und wird heute von Unternehmen weltweit eingesetzt. Die Security-Suite ist in der Schweiz marktführend für Identity und Access Management und sichert über 80 Prozent aller E-Banking-Transaktionen. Die Experton Group zeichnete NEVIS in Deutschland 2016 als Security Rising Star aus und 2017 als Security Leader – diese Auszeichnung hatte NEVIS 2016 bereits in der Schweiz erhalten. Zudem zeichnete KuppingerCole AdNovum für NEVIS im Leadership Compass «Access Management and Federation» als Product und Innovation Leader aus.

Langjährige Zusammenarbeit

Stephan Schweizer, 45, Dipl. Masch. Ing. HTL und Executive Master Information Technology, war von 1999 bis 2009 als System Engineer für den Aufbau und den Betrieb der NEVIS-Infrastruktur innerhalb der Zurich Versicherung verantwortlich. Seit 2009 ist er bei AdNovum als NEVIS Product Manager und später als Head of NEVIS für die Weiterentwicklung der NEVIS Security Suite und ihrer Produkte sowie den Vertrieb und das Marketing von NEVIS zuständig.

Tom Sprenger, 47, Dipl. Informatik-Ing. ETH und Dr. sc. techn. ETH, ist seit 2000 bei AdNovum tätig und wurde 2007 zum CIO und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. In dieser Rolle war er für die globale IT-Infrastruktur von AdNovum verantwortlich und etablierte den Geschäftsbereich IT-Consulting. 2013 übernahm Tom Sprenger als CTO die technische Leitung von AdNovum und baute in dieser Funktion den strategischen Geschäftsbereich NEVIS auf.