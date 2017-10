adesso Schweiz eröffnet eine Geschäftsstelle in Basel

Die adesso Schweiz AG baut weiter am IT-Powerhouse der Schweiz und ist künftig noch näher an ihren Kunden. Neben den beiden bestehenden Geschäftsstellen in Zürich und Bern, die gemeinsam bereits über 200 Mitarbeitende beschäftigen, eröffnet der Schweizer IT-Dienstleister in der Nordwestschweiz nun eine zusätzliche Niederlassung.

Bereits in wenigen Tagen wird die adesso ihre neuen Räumlichkeiten in Basel beziehen. Die neue Geschäftsstelle befindet sich an prominenter Lage, nur wenige Gehminuten vom Bahnhof SBB entfernt und in unmittelbarer Nachbarschaft zur Basler Markthalle. Mit der Eröffnung dieser dritten Niederlassung ist die adesso noch näher an ihren Kunden und kann sich besonders gut den regional verankerten Branchen der Nordwestschweiz widmen.

Das adesso-Büro in Basel bietet rund 20 Arbeitsplätze mit moderner Infrastruktur. Vorerst wird neben dem Sales und Location Manager ein Team von Entwicklern in den Räumlichkeiten Einzug nehmen. Der weitere personelle Aufbau des Standorts ist jedoch bereits in die Wege geleitet. So rekrutiert adesso momentan intensiv zusätzliche Mitarbeitende für Basel.

“Wir schaffen mit der neuen Geschäftsstelle eine optimale Ausgangslage, unsere lokalen Kunden noch näher und besser betreuen zu können”, so Michael Köppel, Location Manager der neuen Geschäftsstelle. “Das IT-Powerhouse adesso mit samt seinem umfassenden Dienstleistungs-Portfolio nimmt nun auch in der Region Basel Fahrt auf. Auf diese neue Herausforderung freue ich mich sehr.”