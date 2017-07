Führungswechsel bei Citrix

Citrix hat seinen bisherigen CFO und COO, David J. Henshall, mit sofortiger Wirkung zum President, CEO und Vorstandsmitglied ernannt. Die Ankündigung folgt auf die einvernehmliche Trennung des Citrix-Vorstands Kirill Tatarinov, dem bisherigen President, CEO und Director von Citrix.

Der Citrix-Vorstand hat mit den neuen Ernennungen ein Führungsteam geschaffen, das unter der Leitung von David Henshall die Citrix-Strategie weiter voranbringen und das Wachstum ankurbeln wird. Citrix zielt nicht allein auf Wachstum und exzellente Produktqualität ab, sondern auch auf effiziente Betriebsabläufe und Wertschöpfung. Um diese Ziele zu erreichen, verfolgt Citrix eine Reihe strategischer Initiativen – so soll die operative Gewinnmarge ausgeweitet, die Kapitalverzinsung erhöht, Citrix‘ Transformation zu einem cloudbasierten Subscription-Unternehmen beschleunigt und in Wachstumsbereiche wie Data Security und Analytics investiert werden. Weitere Details zu diesen Initiativen wird Citrix gemeinsam mit den Quartalszahlen für Q2 2017 bekanntgeben.

„David Henshall hat sich als Führungskraft bewährt. Er kennt unser Unternehmen in- und auswendig und der Vorstand hat vollstes Vertrauen in ihn“, sagte Robert Calderoni, Vorstandsvorsitzender von Citrix. „Der Vorstand ist überzeugt, dass unsere beschleunigte Cloud-Transformation das Unternehmen auf den richtigen Kurs setzt – hin zu wachsendem Erfolg und steigendem Wert für unsere Aktionäre. Wir haben jetzt das richtige Team, um diesen Plan in die Tat umzusetzen.“